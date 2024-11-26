اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:56 م
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وزارة النقل تعلن الانتهاء من تصنيع 3 قطارات سريعة و5 إقليمية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:46 م
وزارة النقل تعلن الانتهاء من تصنيع 3 قطارات سريعة و5 إقليمية القطار الكهربائي السريع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل، إنه تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريعة (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

كما تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو)و تم وصول قطار منهم إلى القاهرة وجاري تصنيع 7 قطارات أخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط الأول للقطار، بالإضافة إلى الإنتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائي للبضائع من إجمالي 14 جرار بضائع.

جدير بالذكر، أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوباً حتى العياط وشمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة .
 







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