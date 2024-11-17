كامل الوزير يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل:



- الشبكة ستساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية ومناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير



تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح)، وذلك فى المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى تقاطع كوبري مسار القطار الكهربائي السريع مع الاوتوستراد.

جاء ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة وفى اطار متابعة تنفيذ ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير ) .

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي حيث وجه الوزير بتكثيف الاعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من الكوبري الذي يبلغ طوله 2.520 كم وفقا للموعد المخطط ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة، حيث تابع الوزير التشطيبات النهائية للمحطة، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة.

كما اطلع على موقف التشطيبات الخاصة بالمحطات الأخرى ووجه الوزير بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجارى الأمثل لكافة المساحات الموجودة بها

واستعراض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل ماتم وجاري تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) وكذلك اعمال تنفيذ فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

كما اطلع الوزير على الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد ثلاث قطارات سريع (فيلارو)، وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطارات سريعة مخصصة للخط، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد خمس قطارات إقليمية (ديزيرو)، وتم وصول قطار منهم إلى القاهرة وجاري تصنيع عدد سبع قطارات أخرى وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى مخصصة للخط بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد 2 جرار كهربائي للبضائع من اجمالي 14 جرار بضائع.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن شبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالاضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.مشيرا إلى الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة يوفر الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

جدير بالذكر أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – العلمين – مطروح) يمتد مساره من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط وشمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة أقليمية) بالاضافة الى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ، ويدخل هذا الخط ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (1)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (2)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (3)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (4)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (5)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (6)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (7)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (8)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (9)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (10)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (11)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (12)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (13)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (14)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (15)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (16)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (17)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (18)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (19)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (20)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (21)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (22)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (23)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (24)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (25)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (26)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (27)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (28)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (29)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (30)



الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (31)