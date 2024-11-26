اليوم السابع
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وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية تخفف التوتر والقلق وتزيد من ترابط الطفل بأمه

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:00 ص
وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية تخفف التوتر والقلق وتزيد من ترابط الطفل بأمه الرضاعة الطبيعية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تساعد على تخفيف التوتر والقلق وزيادة الترابط بين الأم والطفل.

وأضافت وزارة الصحة، أن لبن الأم يساعد على نمو البكتيريا المعوية الصحية لدى الطفل ليتمتع بجهاز مناعي صحي مدى الحياة ويساعد  الطفل على مكافحة العدوى

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية توفر فوائد عديدة للأسرة منها :

-توفير الوقت للأم لرعاية الأسرة بأكملها.

-توفير المال حيث إن تكلفتها أقل كثيرًا من الرضاعة الصناعية.

-تقليل تكلفة الرعاية الصحية للمولود.

-اهتمي بالرضاعة الطبيعية لطفلك إذا أمكن.

حليب الام
حليب الام

 

 







وزارة الصحة

الرضاعة الطبيعية

المناعة

الاسرة

مكافحة العدوى



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