وزارة التضامن تنتهى من تدريب 50 ميسرا على برنامج الأسر الراغبة فى كفالة الأطفال

كتب مدحت وهبة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة برنامجاً تدريبياً لتدريب عدد 46 ميسرا علي دليل الميسر للتدريب الإلزامي للأسر الراغبة في كفالة الأطفال في إطار تطوير منظومة العمل الخاص بالكفالة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار تحسين وتطوير منظومة الرعاية البديلة.

ويعد اجتياز التدريب الإلزامي أحد الشروط الأساسية في رحلة كفالة الأسر للأطفال، ولا تستطيع الأسرة الحصول على كفالة الطفل بدون اجتياز التدريب الإلزامي، حيث استهدف التدريب عدد 50 متدربا من مسئولي الأسرة والطفولة من عدد 14 محافظة، بالإضافة لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في منظومة الكفالة

وأقيم التدريب بمحافظة الإسكندرية واستمر لمدة خمسة أيام بحضور مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تم تدريب المتدربين علي دليل الميسر لتنفيذ التدريب الإلزامي للأسر الراغبة في الكفالة، ويعد التدريب من أهم الخطوات التي تمر بها الأسر الراغبة في الكفالة للحصول على كفالة طفل وفيه يتم رفع وعي الأسر بالعديد من الموضوعات منها الهدف من الكفالة ونتائج العقاب البدني والنفسي علي الأطفال ونموذج التربية في أسر آمنة من خلال التركيز علي الغايات علي المدي البعيد أثناء التربية واستخدام الحنان والبنية كأدوات في تربية الأطفال وفهم سمات المراحل العمرية المختلفة للاطفال وتعريف الأسر بطرق تعريف الطفل بحقيقة هويته والتعرف علي الرؤية الدينية والقانونية للكفالة وأنواع الإساءت المختلفة وكيفية حماية الأطفال ومصادر الدعم التي قد تحتاج إليها الأسر الكافلة أثناء رحلة الكفالة التى تساعدهم في تحقيق المصلحة الفضلي للأطفال.

الجدير بالذكر إن هذا الدليل تم إعداده بالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الرعاية البديلة.

وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة.