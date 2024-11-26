"نقطة تحول".. التضخم ببريطانيا سيعيق قدرة المتسوقين على شراء هدايا الكريسماس

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك تحذيرات بأن التضخم فى بريطانيا سيعيق قدرة المتسوقين على شراء هدايا عيد الميلاد " الكريسماس" القادم.

وحذر تجار التجزئة فى المملكة المتحدة من أن التضخم قد يشهد نقطة تحول فى نوفمبر، مع تباطؤ التراجع الأخير فى الأسعار فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج الجديدة والخصومات الأقل على السلع المعروضة.

وتراجعت أسعار المتاجر بنسبة 0.6% فى نوفمبر، مقارنة بتراجع 0.8% فى أكتوبر، وفقا لأحدث تقرير صادر عن اتحاد التجزئة البريطاني وشركة الأبحاث نيلسن أي كيو. وكان السبب فى تباطؤ تراجع التضخم هو السلع غير الغذائية والارتفاع البسيط فى أسعار المواد الغذائية، بما فى ذلك الأغذية البحرية.

يأتي هذا فى ظل أدلة على تراجع دخول الأسر للمرة الثانية هذا العام فى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار الطاقة التي أدت إلى ارتفاع الفواتير، وفقا لأحدث بيانات تتبع الدخل من Asda.

وتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، الذى يقوم بهذا التتبع للمتاجر، إن الأسر ستواجه تراجع قوة الإنفاق خلال فترة الأعياد. وذكر أن ارتفاع تكلفة العناصر الأساسية سيكون مبعث قلق للأسر ذوى الدخول المنخفضة.

وأضافت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال إنه مع وجود ضغوط كبيرة فى الأفق فيما يتعلق بالأسعار، فإن أرقام نوفمبر ربما تشير إلى نهاية تراجع التضخم.

وأوضحت أن صناعة التجزئة تواجه 7 مليار استرلينى من التكاليف الإضافية فى 2025 بسبب التغييرات فى مساهمات التأمين الوطنى لأرباب العمل، ومعدلات الشركات، وزيادة الحد الأدنى للأجور. وتعمل تجارة التجزئة بالفعل على هامش بسيط، ولذلك، فإن هذه التكاليف الجديدة ستؤدى حتما إلى ارتفاع الأسعار.