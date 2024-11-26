اليوم السابع
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نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيزيد الضغط على حماس في قطاع غزة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:34 م
نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيزيد الضغط على حماس في قطاع غزة نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يمكننا البدء في محادثات جادة من أجل الوصول لوقف لإطلاق النار في لبنان، واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيزيد الضغط على حماس في قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو خلال كلمته عقب اجتماع الكابينيت، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا استطعنا إعادة قدرات حزب الله اللبناني العسكرية سنوات إلى الوراء.

وتابع سنطبق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسنعيد بناء الشمال ونستمر حتى النصر، واتفاق وقف النار في لبنان يهدف إلى فصل ساحات القتال وعزل حماس.







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