اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى انتقال عميد دائرة الحوار بين الأديان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:08 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى انتقال عميد دائرة الحوار بين الأديان عميد دائرة الحوار بين الأديان
كتب: محمد الأحمدى

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نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رحيل عميد دائرة الحوار بين الأديان.

وجاء بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال غبطة الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيشوت، عميد دائرة الحوار بين الأديان، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة الكاثوليكية، ودوره البارز والفعال في الحوار بين الأديان.







الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

دائره الحوار بين الاديان



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