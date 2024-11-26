متى تكون حكة الإبط علامة على مرض السرطان؟

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما تكون حكة الإبط ناجمة عن حالات غير سرطانية، مثل سوء النظافة أو التهاب الجلد، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون الحكة علامة على حالات أكثر خطورة، مثل الأورام الليمفاوية أو سرطان الثدي الالتهابي، وغالبًا ما يشار إلى حكة الإبط باسم حكة هودجكين أو الحكة المصاحبة للورم، ولا تسبب هذه الحكة طفحًا جلديًا مرئيًا، ولا يوفر حكها أي راحة، ويسبب ليمفوما الخلايا التائية أو الخلايا البائية طفحًا جلديًا مصحوبًا بالحكة وخصائص أخرى، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفطار الفطري



الفطار الفطري هو ورم ليمفاوي يصيب الخلايا التائية ويتميز بعدة أنواع من المظاهر الجلدية، ويبدأ على شكل بقع حمراء متقشرة، تحاكي غالبًا حالات حميدة مثل الإكزيما أو الصدفية، وتزداد سماكة هذه البقع وتتحول إلى لويحات تتقرح أحيانًا، وفي المراحل المتقدمة من المرض، قد تصبح تغيرات الجلد لدى المرضى شديدة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تصلب الجلد وزيادة سماكته



الحطاطات هي عبارة عن نتوءات جلدية صغيرة مرتفعة نسبيًا يبلغ قطرها عادةً أقل من سنتيمتر واحد، وبالتالي تكون حمراء أو وردية أو بلون اللحم، وقد تظهر الحطاطات نتيجة لحالات جلدية مختلفة، وهي حب الشباب أو الأكزيما أو أنواع معينة من سرطان الغدد الليمفاوية في الجلد، وفي بعض الحالات، يمكن أن تنمو لتصبح أكبر مثل العقيدات أو الأورام، وتعتبر حكة الإبط هي أحد أعراض سرطان الثدي الالتهابي.

ما هو سرطان الثدى الالتهابى؟



سرطان الثدي هو المصطلح الطبي لمرض تتطور فيه خلايا السرطان في الثدي، وقد ينتج عن نوع نادر جدًا يسمى سرطان الثدي الالتهابي وأعراضه تشمل كبر حجم الثدى وقد يصبح أكثر حساسية أو منتفخًا أو أحمر اللون أو مثيرًا للحكة، وقد يوصف الطبيب في هذه الحالة المضادات الحيوية كعلاج، ولكن إذا لم تخف الأعراض في غضون 7 إلى 10 أيام، فيمكن إجراء بعض الاختبارات الأخرى، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية للثدي، للتحقق من وجود سرطان من عدمه.

والحكة، على الرغم من أنها أيضًا أحد أعراض سرطان الثدي الالتهابي الذي يحدث أحيانًا في منطقة الإبط، عادة ما تكون مصحوبة بعلامات مرئية أخرى، فبعض أعراض سرطان الثدي الالتهابي هي، قد يكون الجلد مسننًا أو محفورًا مما يعطيه مظهرًا مشابهًا لقشر البرتقال، والتورم حيث يظهر أحد الثديين أكبر بكثير من الآخر، وشعور بالامتلاء والدفء في أحد الثديين، واحمرار أو تغير في لون أحد الثديين.

فيما يلى.. أسباب أخرى لحكة الإبط يجب الانتباه إليها:



سوء النظافة



عدم النظافة الكافية في منطقة الإبط قد تتسبب في انتشار البكتيريا في هذه المنطقة نتيجة للعرق، ولمنع حكة الإبطين، من المهم الحفاظ على نظافة الإبطين، خاصة بعد أداء الأنشطة البدنية.

التهاب الجلد



يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب الجلد التحسسي أو التأتبي "الإكزيما" أو التماسي تهيجًا في الإبطين، مما يؤدي إلى الحكة.

المواد الكيميائية



يمكن أن تكون المكونات الموجودة في الصابون أو مزيل العرق أو منظف الغسيل مهيجة لبشرتك، وقتها يمكنك تغيير العلامات التجارية للمنتجات التي تستخدمها أو اختيار البدائل الطبيعية.

حكة الحرارة



تُعرف أيضًا باسم طفح الحرارة، وهي طفح جلدي أحمر ونتوء غالبًا ما يحدث في البيئات الحارة والرطبة.

فرط التعرق



فرط التعرق هو حالة يحدث فيها تعرق مفرط، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد والحكة.