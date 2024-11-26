ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات نوفمبر 2024

كتب ـ مدحت وهبة

في إطار الحرص على تيسير إجراءات صرف المعاشات، يستمر بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات نوفمبر 2024 مع استمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش لمن تخلف في الصرف عن الموعد المحدد.

وكان بنك ناصر الاجتماعي قد أعلن إتاحة فرصة لاشتراك حاملي بطاقة ميزة الصادرة عن البنك لذوي أكبر عدد من معاملات الشراء في السحب للفوز بنصف جنيه ذهب، حيث إن المسابقة خاصة بالمشتريات فقط، وسيكون هناك فرصة أن يكسب عميل البنك من ضمن 100 فائز شهريا، وتستمر هذه الحملة حتى 31 ديسمبر 2024، ولا يوجد حد أدني مطلوب لقيمة المشتريات، وهذه المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بترخيص رقم 125 لسنة 2024 وتصريح حماية المستهلك رقم 311 لسنة 2024، وتطبق بها الشروط والأحكام، ورقم التسجيل الضريبي 065-930-204