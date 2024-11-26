زودى وزنه بحساب.. استشارى يوضح أكلات صحية لعلاج نحافة الطفل

كتبت مروة محمود الياس

طفلك وزنه قليل، هذه الحقيقة يحددها فقط الطبيب، هذا ما أكد عليه الدكتور حاتم قرطام استشارى الأطفال بقصر العينى، مؤكدا أن الطبيب وحده هو الذى يقارن الطول بالوزن بالحالة العامة الصحية للطفل الصغير، وعلى إثرها يمكن أن يصف نظاما غذائيا معينا لعلاج النحافة وتحسين وزن الطفل بشكل تدريجى.

وحذر استشارى الأطفال من استخدام الأدوية أو فواتح الشهية للأطفال لزيادة الوزن ومقاومة انخفاض الشهية لديهم، ونصح بضرورة الالتزام بالمتابعة لدى الطبيب المختص، للكشف عن أسباب النحافة – إن وجدت- لعلاج الطفل منها بشكل سليم ودون أضرار.

وتابع استشارى الأطفال ناصحا بمجموعة من الأكلات الصحية والمفيدة، التي تعزز من زيادة الوزن بشكل صحى، وفى الوقت ذاته تقدم قيمة غذائية عالية للطفل منها.

أطعمة لعلاج نحافة الطفل



ـ دقيق السميد أحد الأنواع الصحية لمفيدة للصحة ولوزن الطفل.

ـ البطاطا الحلوة الصحية.

ـ التمر .

ـ الزبادى.

ـ الموز

ـ البيض البروتين الطبيعى الصحى والمفيد له، والذى يعزز أيضا من قوة الطفل وأعصابه.

ـ زبدة الفول السودانى الصحية الغنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الطفل في مرحلة البناء.

ـ السمسم من أهم أنواع البذور الصحية التي يمكن إضافتها إلى أنواع الطعام المختلفة بنسب قليلة تساعد على تحسين حركة الأمعاء.