رياح وفرص لسقوط أمطار.. حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:





الثلاثاء 26 نوفمبر 2024



-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





الأربعاء 27 نوفمبر والخميس 28 نوفمبر 2024



-شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





من الجمعة 29 نوفمبر إلى الأحد 1 ديسمبر 2024



-نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.