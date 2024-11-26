حلمى النمنم: ما يحدث فى مصر مقارنة بدول المنطقة يؤكد نجاحنا بشكل كبير

كتب: محمد الأحمدى

قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن ما يحدث فى مصر مقارنة بالدول الأخرى يؤكد على نجاحنا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة الذى تنظمه الهيئة القبطيةالإنجيلية أنه كان هناك انقسام كبير فى المجتمع المصرى بعد أحداث 7 أكتوبر فى طرق مساندة القضية الفلسطينية وفى النهاية انتصرت فكرة الوطنية المصرية والهوية.

وأوضح أن وزارة الثقافة دورها الأساسى، هو الوصول للمواطنين وكذلك دور الإعلام فى إعطاء المعلومة الصحيحة فهناك شائعات موجودة طول الوقت ونحتاج للرد عليها.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.