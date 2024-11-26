جامعة حلوان تعلن أسماء الأمناء والأمناء المساعدين بالانتخابات الطلابية

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان أسماء الأمناء والأمناء المساعدين على مستوى الكليات في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور قنديل أن هذه الانتخابات تهدف إلى تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة. كما تسعى إلى ترسيخ الوعي الوطني، وإعلاء قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، وتعميق مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية كتالي:

كلية الآداب أمناء اللجان ( الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، العلمية) :يوسف احمد يوسف عيسى اسماعيل، مروان سيد محمود زكى محمد الهلباوى، احمد هشام توفيق فهمى اسحق، سيف الدين سامح حسن احمد سيد، جنى اشرف شلبي ابراهيم محمد، اسراء محمد رياض احمد عوض الله، مريم حسن رزق سعد عبد السلام

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: عبد الرحمن محمد نبيل محمد عناني، ملك طاهر رواش طاهر سالم، عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محمد حامد، ايناس عبد الله جمعه السيد جمعه، فارس مراد كامل احمد على، شهد مصطفى محمد يسرى مصطفى ابراهيم، حنان فطين فؤاد عازر مسيحة

كلية الحقوق أمناء اللجان : ياسر اشرف خالد محمد يونس، مريم على عبد المحسن على شكر، عمر امير عبد الحليم محمد عبد الحليم، مي محمد حسين محمد محمد، كريم وائل سلطان، سيد سلطان سهيل احمد عبد الله احمد الطيار، اسامة مصطفى كامل حسين طنطاوي

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية:مصطفى سيد رمضان محمد بسيوني، اسراء محمود بكر محمود عوض، احمد محمد المصري محمد عبد الهادي، رحاب ايمن بدوى احمد محمد، محمد ابراهيم معوض ابراهيم عبد العال، نورهان هانى حسن عبد الحميد محمد، محمد احمد حسين محمد عبد الله

كلية التجارة وإدارة الأعمال أمناء اللجان:شروق حسن محمد حسن عبد الواحد، يوسف مصطفى سعيد حسن حسن، عبد الرحمن سلامة محمود عمر خفاجي، سهيلة نور الدين محمود نور الدين محمدين، اسامة عبد القوى عبد الخالق عبد الله، ياسمين حسين جاد عبد التواب محمد، احمد محمد سيد احمد قطب

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: دعاء جاد محمد جاد مرسى، سها دسوقي رواق عبد الوهاب سليما، باسل محمد مصطفى سيد على حسونه، شهد حربى مصطفى حسين حسن، مى مدحت احمد عبد الموجود محمود، اروى محمد السعيد محمد ابو الريش، ندى سعيد السيد محمد حمزة

كلية التربية أمناء اللجان : ريناد صلاح ابو العلا سيد احمد، مريم سيد احمد احمد احمد، زياد محمد عبد الرحمن محمد الدعدع، عمرو خالد عبد القادر السيد البلقاسى، ندى احمد محمود بهنساوى محمد، ريناد مسعد ابراهيم عبد العزيز غريب، عبد الرحمن مجدى فاروق سيد عبد الشافي

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :سمية محمد محمد ابو المحاسن عبد الفتاح، حبيبة احمد شوقي احمد حسان، حنين هيثم محمد كمال الدين محمود، سميحة سيد محمود احمد حماد، دعاء اشرف السيد عبد الباقي عبد اللطيف، فرح اشرف حسنى ابراهيم بيومي، محمد سعيد رمضان محمد جبريل

كلية الخدمة الاجتماعية أمناء اللجان : محمود احمد عبد الفتاح محمد محمد، عمر عادل قطب سيد خليل، محمد ضاحي عبد المنعم ضاحي سليمان، تغريد علاء عبد العزيز حافظ حجاج، منه الله مدحت عبد الغنى عبد الرحمن محمد، روان محمد محمد السيد احمد، عمرو طارق فاروق عبد الهادى محمد

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : شهد رضا حسين احمد طلبة، امنية ابراهيم جاد الرب حسين على، حلا حسام محمود محمد محمود، ملك ابراهيم محمد ابراهيم حسنين، محمد عاطف عبد الحفيظ محمد متولى، عمرو حمدى عبد المجيد عمران بخيت، اسماء محمد مصطفى عبد الرحمن حسن

كلية العلوم أمناء اللجان : محمد سعيد محمد موسى الشرقاوي، يحيى محمد رشاد محمد السيد، مازن بهجت الشحات على الخشاب، سلمى عادل احمد عبد الوهاب عبد الرحيم، كريم عماد فوزى احمد سيد، باسل هشام سيد عبد القادر عبد العزيز، وعد الله وائل حسن ذكى هريدي

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: احمد عادل احمد اسماعيل محمود، حبيبه عاطف عبد الحميد عبد الرؤوف النحاس، عبد الحميد رمضان عبد الحميد فراج محمد، ضحى عصام الشحات ابو المكارم احمد، اسلام عصام ابو بكر صالح عبد الزين، هايدي احمد احمد جبر عامر، كمال عصام كمال محمود احمد

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمناء اللجان : محمود احمد عبد الله احمد محمد، مؤمن محمود عبد المنعم ابو المعاطي مصطفى، باسل وائل سمير راغب احمد، بيشوى ميلاد مكرم شكري مشمش، داود سامح داود محمد عز الدين، فرح اشرف محمود بيومي على، ندى محمد عبد العزيز جبر ابو النصر

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : عمر احمد مصطفى ماهر ابو العنين، مازن ابراهيم عبد الرازق عبد الغفار القمحاوي، يوسف وائل عطا الله موسى محمود، ندى محمود السيد محمود عبد الله، حسن احمد عطية حسن منصور، عبد الرحمن ايمن محمد زايد بركات، فاطمة مصطفى عبد العال نادى احمد

كلية التمريض أمناء اللجان : تسنيم حمادة احمد حسن ابراهيم، منه الله علاء سلامة عبد الحميد حسنين، احمد مديح حسين محمد ورد، اسراء السيد محمد سالم ابراهيم، ماري جمال لطفى خله بقطر، رضوى رافت عبد العزيز محمد، حازم تامر ابراهيم ابراهيم صقر

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ايناس انيس محمد محمد سعد، بسنت اشرف عبد العظيم احمد حسين، منه الله اشرف دسوقى عبد الظاهر حسن، نوران حاتم صابر حسين معوض، يوسف سامى وقيم روبيل عطية، ياسمين عبد الحميد هاشم مصطفى حامد ، احمد ماهر مصطفى الحنفى

كلية الصيدلة أمناء اللجان : فريال احمد عبد الرحيم جاد، سما محمد محمود عبد الهادي، احمد خالد رضوان صالح، احمد محمد السيد السعدني، يوسف طارق عبد النبي محمد، احمد محمود رضوان محمود، ندى اسامة محمد شحاته

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: مريام نادى نسيم ويصا، خضر السيد على ابراهيم، محمد احمد عمر احمد، رؤى مجدى السعيد محجوب، عبد الرحمن على عبد الجواد النعماني، محمود محمد محمود ابو زيد، رحمة وائل سليمان السيد

كلية الطب أمناء اللجان : اسراء عبد الناصر عطية سيد، رؤى محمد احمد محمد العوضى، احمد وائل محمد احمد اسماعيل، مروة ممدوح ابو الفتوح عبد العزيز، رويدا شعبان سعد حسن ابراهيم، مصطفى احمد محمد الخزامى، يوسف عصام حسين خليل عبد الله

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ايه ايمن على حنيجل، محمد ابراهيم محمد عبد التواب ابو الدهب، حازم محمد عبد المقصود عبد اليونس، احمد فتحى عبد الحكيم فتحى، عبد الرحمن رافت فتحى احمد، مصطفى محمد محمود فوزى سيد، مؤمن محمد رجب محمد على

كلية هندسة حلوان أمناء اللجان : حازم شريف عبد الغفار عبد المنعم، سهيلة السيد ابراهيم محمد، أحمد هاني احمد عبد المقصود، محمد نصر الدين محمد مجدى محمد، محمد حسين فتحي حسين، ابراهيم هشام ابراهيم ذكى، يوسف ابراهيم مصطفى محمد

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :بلال مجدى عبده الحجري، محمد اشرف محمد موسى، عبد الله شريف محمود محمد، مريم خالد محمد وهبي احمد، احمد ابراهيم شعبان حسن، مازن نور الدين عبد الحميد سيد جمعة، يوسف على مناع على

كلية الاقتصاد المنزلي أمناء اللجان : صلاح خلف حسان مجلى حسن، منى مرسى موسى محمد الرفاعي، انس بهاء الدين احمد محمود خطاب، محمد يحيى محمد كمال القصر، مصطفى عربى مصطفى عمران احمد، بسنت ممدوح نجاح شديد حماد، احمد محمد فرحات سيد مدنى

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : يارا احمد رجب متولى احمد، وفاء مرسى موسى محمد الرفاعي، لمى على محمد سليمان على، ياسمين عادل عبد العظيم بيومي محمد، ندى احمد مصطفى حسن عشيبة، جنا عمرو محمد عيد امام، ايمان احمد ربيع عبد السلام مصطفى

كلية التكنولوجيا والتعليم أمناء اللجان : احمد عادل عبد الغفار رجب محمد، نانسي يحيى زكريا محمد السيدن محمد مصطفى السباعي الشناوي قعيدة، مديحة عادل محمد مجاهد سيد احمد، كبرلس ميلاد اسكندر تامر لوندى، محمد خالد بحيرى عبد الله حسن، محمد محمود احمد صديق محمد

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : ندى محمد محمود صبحى احمد، يوسف صابر محمد محمد بخيت، محمود عبد السلام عامر عبد الحميد عامر، اسراء السيد عبد الحليم السيد محمد، مهرائيل ميخائيل عوض صادق، شروق عبد الله عناية الله عبد الستار، اسماء ربيع خاطر محمد خاطر

كلية علوم الرياضة بنين أمناء اللجان : يوسف محمد عبد الحميد حسين صالح، مصطفى حسام مصطفى احمد، بسام وليد محمد حلمىن محمد عبد الحميد عبد الفتاح، محمد ضياء الدين محمد عبد الغفار، محمد ضياء الدين محمد سيد، عمر احمد ابراهيم احمد

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية: ياسين محمد السيد المندوه، عمر احمد عادل فؤاد فتحي، مهدى هشام مهدى حمادن مروان محمد رضا حامد شحاتة، يوسف احمد فؤد محمد، احمد ممدوح احمد جلال، عبد الرحمن حسين عبد الحميد

كلية علوم الرياضة بنات أمناء اللجان: فرح محمد سيد صالح ابراهيم، جنه علاء فواد على الدمرانى، ليلى خليل صلاح الدين خليل ابراهيم، اروى محمد عثمان محمد عثمان، ايه رضا محمود سيد قاسم، منه الله طارق محمد عبد الرحمن عمر، ملك وائل عمر حامد مرسى

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : غادة محمد عبد الحميد جمعة، نور الدين داليا عمرو رزق محمد محمد، فاطمة ممدوح عبد الله عبد السلام محمد، شهد محمد سيد طلبة محمد، جنه احمد عبد الحميد كامل محمد، دارين محمد سعيد محمد عبد الواحد، كاريمان عبد الفتاح احمد عبد الفتاح محمد

كلية السياحة والفنادق أمناء اللجان :مهرائيل مراقص بشرى مرقص بغدادى، محمد خالد سعيد محمد محمود، احمد عصام علام عبد العزيز صفا، داليا محمد عبد الرازق على، ابانوب ماجد جرجس رفله جرجس، ملكة مصطفى محمد رشاد مصطفى، طه عمر اسماعيل ابو سريع احمد

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية :فاطمة سعد محمد احمد جودة السنباطى، ارينى مجدى فتحى عبده حبشى، الس ايميل وليم راغب يوسف، سيف الدين يحى زكريا محمد محمود، جويس جرجس معوض سعد ابراهيم، احمد عمر مختار رجب ميلاد، محمد محمود محمد نبيل محمد الصاوى

كلية التربية الموسيقية أمناء لجان : مينا عادل عطية ابراهيم جرجس، فاطمة خالد عبد الله عبد النعيم محمد، مصطفى امين نبيه امين على، رؤى نظير ابراهيم سلامه ابو زيد،مينا هاني سعد صبحى فرج الله، محاسن جاسم احمد رمضان احمد ، شمس عبد المحسن احمد على عبد القادر

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : تسنيم محمد امير على الشوربجى، هايدي عثمان احمد سليمان مهدى، منار اسامة عبد المحسن عبد السلام الزقزوق، ضحى محمد الشحات محمد المليجي، اسماء محمد هاشم احمد سرحان، ادهم مراد احمد فهمى حسين، فاطمة الزهراء احمد عبد العظيم محمد

كلية التربية الفنية أمناء اللجان : همس عمرو محمد نجيب سيد عبد النبى، ندى اسامه ابراهيم محمد علام، هاجر احمد محمد عبد المقصود اسماعيل، شهد عماد السيد احمد الحجار، ابرام اسامة ادور اسحاق قرياقص، جورج ميخائيل يوسف شحاتة، امنية محمد رضوان حنفى محمود

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : منه شريف محمد عبد المقصود، ندى احمد محمد عبد الوهاب محمد، محمد احمد محمد شوقى محمد، ندى سليمان محمد سليمان حافظ، سوسنة عاصم عونى توفيق، منه الله احمد ابراهيم حسين مرسى، فيلوباتير نسيم مكين عيسى

كلية الفنون الجميلة أمناء اللجان : زينة وسيم محمد على، سهيلة اسامة محمد سلامة امام، روان عبد الحميد السيد ابراهيم التراس، يارا هاني سامى عيد ابراهيم، محمد هاني عبد النبي احمد سليمان، اية بهاء محمود محمد عبد الحميد، ماريا عزيز مجدى غالى ابراهيم

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : عبد الرحمن احمد سيد بيومي عطية، نور اسامة حسن سيد حسن، مازن مدحت حمدي محمد سلام، وليد احمد احمد السيد محمد، احمد سيد عبد الجواد سيد عبد الجواد، جنى محمد عبد الفتاح محمد، روفانا علاء خليل محمد موسى

كلية هندسة المطرية أمناء اللجان : شهد هاني فرج عبد الصمد محمد، عمر شريف كمال مصطفى حسنين، كريم احمد همام احمد محمد، محمد سيد محمد صلاح سيد، عبد العزيز فرحات عليان حسن موجع، زياد خالد فؤاد خالد محمود، محمد شعبان ابراهيم فهمى جاب الله

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : زينة محمد سعيد مرسى محمد، تسنيم مصطفى محمد عز الدين ابو حمده، يوسف درويش درويش مصطفى درويش، خديجة وائل بكرى حسن خليفة، محمد سامح محمد عبد الرازق عمر، زياد ياسر عبد الحميد محمد عبد الحميد، احمد محمد ابراهيم محمد ابو المجد

كلية الفنون التطبيقية أمناء اللجان : ايمان اشرف ابراهيم الدسوقي عبد النبي، حامد جمال حامد على الديب، يوسف ايميل رمسيس سعد مرجان، شهد ناصر محمد حماد احمد، جنا تامر اسماعيل عبد السلام جويلى، مؤمن اسلام سمير عبده عبد القادر، وصال علاء الدين مصطفى ابراهيم الدياسطى

وفاز بمنصب الأمناء المساعدين بالكلية : منار مصطفى محمد ابراهيم الكرداوى، فرح محمد امام متولى عليان، لمى سالم مأمون محمود يوسف، ندى نادر محمد امين موسى، بسملة اسامه محمد يوسف محمد، اشرقت وليد صلاح الدين عزت رياض، معاذ اشرف عبد العزيز ابراهيم النجار

ويتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وأخيراً تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.



وتُشرف على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، الدكتور امام صلاح، عضو قانوني وهيئة تدريس، عدد 2 طلاب مشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

إلى جانب اللجنة المعاونة التي تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، والأستاذ طارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ كريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، والأستاذ محمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.