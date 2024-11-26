اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن: ملتزمون بالعمل مع إدارة ترامب المقبل بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:39 م
بلينكن: ملتزمون بالعمل مع إدارة ترامب المقبل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ملتزمون بالعمل مع إدارة ترمب المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقضايا أخرى".

وقال بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في المراحل النهائية.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان "بات قريبا"، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.







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