اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يهنئ رؤرساء الهيئات الإعلامية والعضوات والأعضاء الجدد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:14 م
"القومى للمرأة" يهنئ رؤرساء الهيئات الإعلامية والعضوات والأعضاء الجدد المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد وعضواته وأعضائه وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هذه الهيئات، وذلك لأربع سنوات مقبلة.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بتعيين عضوات الهيئات الإعلامية الجدد، والذي يعكس مدى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قدرات المرأة المصرية وإمكانياتها، مؤكدة أنهن قيادات إعلامية مميزة قدمن الكثير من الإنجازات فى مجال الإعلام المصرى، معربة عن ثقتها فى قيامهن بدور هام داخل هذه الهيئات الإعلامية، متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.


ويذكر أن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تضمن الكاتبة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتورة منى الحديدى، وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام تضمن ريهام وجيه عبد السلام، وهالة فاروق محمد حشيش، والكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين، فيما تضمن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة الكاتبة الصحفية سحر الجعارة.







المجلس القومي للمرأة

الهيئات الإعلامية

الاعلام المصرى



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