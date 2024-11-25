اليوم السابع
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عبد المحسن سلامة وعادل حمودة وعلا الشافعى أعضاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:45 م
عبد المحسن سلامة وعادل حمودة وعلا الشافعى أعضاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عادل حمودة وعلا الشافعى وعبد المحسن سلامة
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة ٤ سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي "صحفية"، وعصام الأمير إسماعيل "إعلامي"، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والأستاذة الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.







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