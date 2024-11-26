اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تنتقد تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:51 م
الصين تنتقد تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان مضيق تايوان - أرشيفية
أ ش أ

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انتقد المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني الكولونيل تساو جيون، اليوم الثلاثاء؛ تحليق طائرة دورية أمريكية مضادة للغواصات من طراز (بي-8 إيه) فوق مضيق تايوان، ثم التصريح بذلك علنا، مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عن تشويه القضية وتضخيمها، والعمل بشكل مشترك على حماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال المتحدث حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن القيادة الشرقية نشرت قواتها البحرية والجوية؛ لتتبع الطائرة الأمريكية التي حلقت فوق المضيق عن كثب ومراقبتها وإصدار تحذيرات لها، والاستجابة للموقف بشكل فعال.







الصين

مضيق تايوان

جيش التحرير الشعبي الصيني

طائرة دورية أمريكية




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