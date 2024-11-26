الرئيس السيسي يتوسط صورة مع رؤساء شركات دولية عاملة فى قطاع الصناعة

كتب محمد شعلان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدوليى السنوي للصناعات الذى يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

في بداية اللقاء، رحب الرئيس السيسى بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعى، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.