الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم رقم 262 تابع، قرار مدير مديرية العمل بالقاهرة، بشأن إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين ومقرها بالقاهرة، وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تشكل النقابة من المأذونين الشرعيين المقيدة أسماؤهم في وزارة العدل.

ونص القرار أن تكون أهداف النقابة كالآتي:

( ا ) الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها .

(ب) رفع مستوي المأذونين علميا وخلقيا واجتماعيا للارتقاء بأسلوب آداب المهنة

(ج) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة وبث روح التعاون والإخاء بينهم ..

(د) تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الـعجــز والشيخوخة والوفاة وتقديم المساعدات عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء والشيخوخة والو وأسرهم وحقا وفقا للائحة الداخلية .



قرار مدير مديرية العمل بالقاهرة