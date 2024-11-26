الأرصاد تقدم نصيحة للمواطنين أثناء الطقس البارد وتكشف أماكن سقوط الأمطار

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى الليلة 13 درجة مئوية، وعلى المدى القصير وخلال الأيام المقبلة حتى بداية الأسبوع المقبلة سترتفع قيم درجات الحرارة عن هذه الأيام، ومتوقع العظمى على القاهرة الكبرى من 21 لـ 22 درجة مئوية وهى ارتفاعات غير ملموسة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن الجميع يشعر الآن بالأجواء الشتوية رغم أننا فى فصل الخريف، لأن فصل الشتاء سيبدأ رسميا 21 ديسمبر.

وقدمت منار غانم نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم كله، وسقوط الأمطار سيكون على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى فقط خلال الأيام المقبلة، وعدم سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى حتى يوم الأحد المقبل.