أمراض تنقلها أدوات الحلاقة احمى نفسك منها

كتبت فاطمة خليل

حذر خبراء الصحة البريطانيون من الأمراض التى تنتقل فى صالون الحلاقة، حيث تنتشر حالات فطريات الجلد المعدية التى يمكن أن تسبب التشوهات، وأكدوا أن زيادة حالات سعفة الرأس ترجع لنظافة الحلاق أو صالون الحلاقة، بحسب موقع "دايلى ميل" البريطانية.

وتنتقل سعفة الرأس من خلال ملامسة الجلد للجلد، حيث تنتشر عن طريق الأمشاط أو المناشف غير المعقمة بشكل جيد، وفى الحالات الشديدة يمكن أن تؤدى حتى إلى ندبات دائمة وتساقط الشعر.

وحذر الخبراء البريطانيون من العلامات التي تشير إلى أن حلاقك قد لا يكون غير نظيف، وهي:

عدم غسل اليدين أو عدم ارتداء قفازات جديدة قبل قص شعرك

عند ارتداء القفازات يمكن أن ينتقل الشعر بسهولة من شخص لآخر لأن الشعر المتساقط يلتصق بالقفازات، لذا يجب أن يغير الحلاق القفازات التي يرتديها مع كل شخص.

قلة تنظيف الأمشاط ومقصات الشعر

قد يشير نقص منتجات التنظيف المرئية في الصالون إلى أن أدوات العناية بالشعر مثل الأمشاط ومقصات قص الشعر لا يتم تطهيرها بين العملاء.

تطهير ماكينات قص الشعر

يجب أن ترى مطهرا يتم رشه أو ربما وضع شفرات الحلاقة في محلول قبل غسل الشعر.

شفرة حلاقة جديدة لكل عميل

إن اختيار شفرات جديدة لكل عميل وتنظيف كرسي الحلاقة - وخاصة مسند الرأس - من بين العلامتين الرئيسيتين الأخريين.

ما مدى أهمية النظافة بالنسبة لك عند اختيار حلاق؟

يمكن أن يمنع استخدام أغطية مسند الرأس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة أيضًا انتشار العدوى.

وفقًا لتحالف الحلاقين البريطانيين، وهي منظمة تطوعية، يجب على الحلاقين دائمًا اتباع قاعدة "رجل واحد، شفرة واحدة".

تنصح الجمعية قائلةً: "من المهم جدًا استخدام شفرة واحدة لكل عميل بغض النظر عن مقدار استخدامك للشفرة. تخلص دائمًا من الشفرة بعد الاستخدام".

يجب عليك دائمًا التخلص من شفراتك في صندوق وتطهير ماكينة الحلاقة بعد الاستخدام.

يجب أن يغسل الحلاق يديه قبل قص الشعر وتطهيرهما جيداً.