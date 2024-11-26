أسوشيتدبرس: تعريفة ترامب الجمركية سترفع أسعار كل شىء للمستهلك الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لو نفذ تهديداته بفرض تعريفة جمركية على كندا والمكسيك والصين، فإن الضرائب الجديدة ستمثل تحديا هائلا، خاصة لاقتصاد الأولى والثانية، كما أنها سترفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين فى كل شيء، بدءا من الغاز الطبيعى حتى السيارات والمنتجات الزراعية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للبضائع فى العالم، وتمثل الصين وكندا والمكسيك أكبر ثلاثة موردين لها، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الأمريكية، مشيرة إلى أن الدولار الكندى تراجع بشكل حاد فى البورصات الأجنبية بعد منشور ترامب.

وقال مسئول رفيع المستوى بالحكومة الكندية، إن رئيس الوزراء جاستن ترودو وترامب قد تحدثا بعد منشورات ترامب، وتطرقا إلى الحدود والتجارة، ووصف المحادثة بأنها كانت جيدة.

وخلال الفترة الأولى لترامب، اعتبرت كندا الخطوة التي قام بها، بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا" وتقارير دراسته لفرض تعريفة قدرها 25% على قطاع السيارات الكندى، بمثابة تهديدا وجوديا لها.

وتعد كندا من أكثر الدول اعتمادا على التجارة فى العالم، وتذهب 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.

كما أن التعريفات الجمركية ستلقى بشكوك حول مصداقية اتفاق التجارة الذى تم التوصل إليه فى لعام 2020، بواسطة ترامب، مع كندا والمكسيك، والذى حل محل اتفاقية النافتا، ومن المقرر مراجعته فى 2026.

ولم يتضح أيضا كيف سيطبق ترامب من الناحية القانونية زيادة الرسوم الجمركية على شركاء أمريكا التجاريين، خاصة أن اتفاق 2020 يسمح باستثناءات تتعلق بالأمن القومى.

وعندما فرض ترامب رسوما جمركية أعلى خلال فترته الأولى، ردت الدول الأخرى بتعريفة انتقامية. فأعلنت كندا مليارات من الرسوم الجديدة فى 2018 ردا على الضرائب الجديدة التي تم فرضها على صادراتها لأمريكا من الصلب والألومنيوم.

وتم اختيار الكثير من السلع الأمريكية لأهميتها السياسية وليس الاقتصادية. فمثلا، تستورد كندا زبادى بقيمة 3 ملايين دولار فقط سنويا من الولايات المتحدة، يأتى أغلبه من مصنع واحد فى ويسكونسن، ولاية رئيس مجلس النواب الجمهورى فى هذا الوقت بول ريان. وفرض على الزبادى رسوم جمركية بقيمة 10%.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن تهديدات ترامب باستهداف المكسيك تأتى فى الوقت الذى تتراجع فيه عمليات العبور غير القانوني للحدود الأمريكية الجنوبي. وأظهرت أحدث الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر أن الاعتقالات تظل عند أقل مستوى منذ أربع سنوات، حيث بلغت 56.530 فى أكتوبر، أي أقل بمقدار الثلث، عما كانت عليه العام الماضى.