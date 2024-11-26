نيويورك تايمز: تعريفة ترامب تهدد بزرع الفوضى فى علاقات أمريكا التجارية والدبلوماسية

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية على كل المنتجات القادمة للولايات المتحدة من الصين وكندا والمكسيك فى يومه الأول بالبيت الأبيض، سيؤدى إلى إرباك سلاسل التوريد العالمية ويفرض تكاليف باهظة على الشركات التى تعتمد على العمل التجارى مع بعض أكبر الشركات فى العالم.

وكان ترامب قد نشر منشورا على منصة تروث سوشيال، ذكر فيه قافلة المهاجرين التى تتجه إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك، وقال إنه سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض 25% تعريفة على البضائع من كندا والمكسيك حتى يتوقف المهاجرون والمخدرات عن القدوم إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن التعريفة ستظل قائمة حتى تتوقف المخدرات، خاصة الفنتانيل، ويتوقف الغرباء غير القانونيين، عن غزو بلادنا.

وهدد ترامب فى منشور آخر بفرضة تعريفة إضافية بقيمة 10% على كل المنتجات القادمة من الصين، وقال إن البلاد تنقل مخدرات غير قانونية للولايات المتحدة. وذكر ترامب أن ممثلين للصين أخبروه أنهم سيفرضون أقصى عقوبة، الإعدام، على أي تجار مخدرات يتم القبض عليهم ، لكنهم للأسف لم ينفذوا هذا أبدا، على حد قوله.

وقالت نيويورك تايمز إن هذه التعريفات معا تمثل إنذار دراميا ضد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وهى الخطوة التي تهدد بزرع الفوضى فى علاقات أمريكا الدبلوماسية والتجارية حتى قبل أن يضع ترامب قدماه فى البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأنباء عن احتمال فرض تعريفة أثارت القلق فى الدول الثلاث، حيث تراجعت عملتى كندا والمكسيك أمام الدولار، بينما حذر متحدث باسم السفارة الصينية فى واشنطن بان أحد لن يفوز فى حال اندلاع حرب تجارية.



وتحدثت الصحيفة كذلك عن التداعيات الخطيرة للتعريفة على الصناعات الأمريكية، بما فى ذلك صناعة السيارات والمزارعين وتعبئة الأغذية، التي تقوم بشحن قطع الغيار والمواد والسلع النهائية عبر الحدود الأمريكية. وتمثل الصين والمكسيك وكندا معا أكثر من ثلث البضائع والخدمات التي يتم استيراداها وتصديرها للولايات المتحدة، وتدعم عشرات الملايين من الوظائف الأمريكية.