وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي همم بجنوب سيناء ضمن مبادرة "بداية"

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء فعاليات توفير وتسليم 8 عقود عمل لذوى الهمم وتسليم عدد 17 شهادة إتمام عملية التدريب لأبناء مدينة دهب على مهن مهارات الحاسب الالى والتفصيل والحياكة، وذلك بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ورئيس مدينة دهب وعواقل ومشايخ جنوب سيناء .

ومن جانبها، أوضحت وفاء نجاح، مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتى تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وفى كافة مناحى الحياة.

وفى القليوبية، عقدت مديرية العمل ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بكلية الطب البيطرى بحضور 35 موظف بالكلية، وذلك فى إطار مبادرة سلامتك تهمنا التى أطلقتها وزارة العمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واستكمالاً لتفعيل المبادرة بالقليوبية، بهدف الحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول : تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرها للوزارة أن الندوة تضمنت عدم محاور وهى : ( الدور الذى تقوم به السلامة والصحة فى الحفاظ على الارواح والمنشات من الحوادث، اهداف السلامة والصحة المهنية تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل، المخاطر الموجودة فى بيئة العمل ومسببات حوادثها وكيفية التعامل معها، الحوادث الجسيمة وقرار رقم 126 لسنة 2003، خطط الطواريء ومخاطر الحريق والإجراءات الواجب اتخاذها، نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركات)

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث قامت بتنفيذها إدارة المفاوضة الجماعية، ومكتب علاقات عمل أسيوط، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيه، يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية وأجهزتها على تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية من أجل تعزيز علاقات العمل، والتعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى العاملين بتلك المنشآت، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ،وأهمية دور مديريات العمل فى تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات.