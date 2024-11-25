فقدان 31 سائحا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية على متن لنش بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

فقد 31 سائحا من جنسيات مختلفة، و14 آخرين من طاقم لنش سياحى كان فى رحلة بحرية بالقرب من شواطئ مرسى علم، وجارى البحث عنهم بمشاركة الجهات المختلفة .

من جانبه وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور تلقى بلاغ عن حادث غرق اللنش السياحى "سى ستوري".

وكان ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بـ محافظة البحر الأحمر فى الساعة 5.30 صباحًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقى إشارة استغاثة من أحد افراد اللانش سى ستورى الذى كان فى رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم فى الفترة من منذ امس 24 نوفمبر ووحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة، وكان يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا.

وأكدت محافظة البحر الاحمر فى بيان بها أن المعلومات الأولية تشير إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم، حيث ابلغ مركز السيطرة بالمحافظة الجهات المختلفة منها مركز الإنقاذ البحرى و بدأت فرق البحث والإنقاذ عملياتها باستخدام طائرة هليكوبتر ووحدة بحرية (الفرقاطة الفاتح) التى تحركت من ميناء برنيس باتجاه موقع الاستغاثة.

وجارى حتى الآن عمليات البحث، و يواصل مركز السيطرة وغرفة العمليات التنسيق والمتابعة على مدار الساعة لضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاطمئنان على الموقف.