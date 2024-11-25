طقس الإسكندرية.. رياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر

الإسكندرية - جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، تقلبات جوية من رياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة وارتفاع في أمواج البحر إلى 5 أمتار مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب الأنحاء تشهد اليوم أجواءً شتوية، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا فى القاهرة الكبرى 19 درجة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية، اليوم، على البحر المتوسط.

وقالت الهيئة إن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 5 م) على السواحل الغربية.

وأضافت أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م) على السواحل الشرقية.