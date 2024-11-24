وزيرة خارجية بوليفيا: متمسكون بمواقفنا تجاه القضية الفلسطينية رغم الضغوط

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أكدت وزيرة خارجية دولة بوليفيا سيلينداسوسا لوندا تمسك بلادها بموقفها من القضية الفلسطينية، على الرغم من أية ضغوط سياسية قد تُمارس عليها في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، لتغيير هذا الموقف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي ان ذلك جاء خلال لقاء أحمد أبو الغيط، اليوم /الأحد/، مع وزيرة خارجية بوليفيا، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أثنى، خلال اللقاء، على مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية، والتي تعكس تمسكاً بالقيم والمبادئ في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني من القوة القائمة بالاحتلال.



وأوضح المتحدث أن وزير خارجية بوليفيا، من جهتها، شددت على رفض بلادها لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى قطع العلاقات بين بوليفيا وإسرائيل إثر ارتكاب الأخيرة لجرائم تنتهك حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة قيام بوليفيا بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة على الرغم من الصعوبات في هذا الصدد.



وفي هذا الإطار، أعرب أمين عام الجامعة العربية ع دعم الجامعة الكامل لبوليفيا في ظل التحديات المحلية والإقليمية.