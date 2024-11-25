رئيس الوزراء يشهد تصوير حلقة لبرنامج (Gen z) بحضور وزير التعليم العالى وقيادات الشركة المتحدة

ذكى مكاوى

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، تصوير حلقة لبرنامج (Gen z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الشركة المتحدة، على رأسهم الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، ونشوى جاد، رئيس مجلس إدارة واتش ات.



صور من كواليس زيارة رئيس الوزراء



وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج (Gen z)، وقال إنه فور دخوله للقاعة ومشاهدته للشباب المتواجدين شعر بطاقة إيجابية، رغم التعب والجهد الذي يتم بذله على مدار اليوم، فالميزة الهائلة في مصر هي القوة الناعمة للشباب، "وكلما التقيت بمسئولين دوليين أكدوا أن مصر تتمتع بميزة فى قوتها الناعمة".



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى



وأشار مدبولي إلى أن فكرة البرنامج رائعة، وأن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تسهم في إيجاد أفكار ترتكز عليها دول مختلفة، لافتا إلى أن الحكومة في تشكيلها الاخير تضم مجموعة وزارية لريادة الأعمال.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستحتل مرتبة متقدمة تستحقها في ظل تواجد شباب أمثال المشاركين، مع أهمية الإصرار على السعي وراء أفكارهم وأحلامهم، مخاطبا هؤلاء الشباب: لا تتوقعوا أن تكون الحياة وردية بل ستواجهون صعوبات وتحديات لكن منها سيولد النجاح وستتطور أفكاركم، وحتما ستنجحون.



رئيس الوزراء أثناء كلمته



وناقش رئيس الوزراء مع الفرق المشاركة في الحلقة مشاريعهم المبتكرة، وأبدى إعجابه بالمشاريع التي تمس احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.



رئيس الوزراء بصحبة أشرف سلمان وعمرو الفقى ووزير التعليم العالى ومحمد سعدى



يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامي أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى ٢٥ ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته ١٠٠ مليون جنيه، مقسمة إلى ٥٠ مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و ٥٠ مليونا من صندوق تحيا مصر، ويشارك في لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال واصحاب الشركات الكبرى، وسوف تذاع الحلقة قريبا على شاشة قناة دي ام سي ومنصة واتش ات .