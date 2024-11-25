مدبولى يجتمع برئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

كتبت هند مختار

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الدور الذي يقوم به المركز في تخطيط الاستخدامات المتنوعة لأراضي الدولة، بما يضمن حسن استغلالها في مختلف اتجاهات التنمية المستدامة.

وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي، في إطار تهيئتها لتنفيذ المشروعات في المجال السياحي، في ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة على ساحل المتوسط.

كما تطرق رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى موقف تخطيط الأراضي بواحة سيوة، في إطار خطة تطوير هذه المنطقة وتعزيز إمكاناتها في الجذب السياحي.

وعرض اللواء ناصر فوزي، موقف تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقرر تنفيذها.