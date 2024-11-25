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رئيس الوزراء: القطاع الصناعى يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسى

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:27 م
رئيس الوزراء: القطاع الصناعى يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتب إسلام سعيد

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما اتخذته الدولة من خطوات خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والأراضي المرفقة والموانئ تعد وسائل مهمة ومطلوبة لإحداث التنمية الصناعية واعطاء دفعة قوية للقطاع.

وأوضح أن القطاع الصناعي يحظى بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بأن تركيز الحكومة في التشكيل الأخير على الصناعة وتقديم الدعم المأمول لذا تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وكذلك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية.


وجاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو" بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE  في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات.

 

 

 







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