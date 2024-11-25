اليوم السابع
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خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (إنفوجراف)

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 01:31 م
خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (إنفوجراف) خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.

خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 47 (مكرر) في 24 نوفمبر سنة 2024.

( المادة الأولى )

يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

والأعضاء كلا من:

- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.

- الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- علا كمال السيد الشافعي - صحفية .

- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي .

- عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .







خالد عبد العزيز

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الهيئات الإعلامية

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام




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