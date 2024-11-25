خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (إنفوجراف)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات.





خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 47 (مكرر) في 24 نوفمبر سنة 2024.

( المادة الأولى )

يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع - سنوات - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

والأعضاء كلا من:

- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.

- الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- علا كمال السيد الشافعي - صحفية .

- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي .

- عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .