توقيع بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية ومصر للطيران

كتب وليد عبد السلام

وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار GAHAR"، بروتوكول تعاون مشترك شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية المصرية

قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والطيار محمد العليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وعقب مراسم التوقيع، أعرب د.أحمد طه عن سعادته بتوقيع البروتوكول الذي يجمع بين عراقة الشركة الوطنية مصر للطيران والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR كأول كيان مصري حكومي متخصص في منح “الاعتماد” للمنشآت الصحية وفقاً لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من “الإسكوا”.

وأضاف طه أن هذا التعاون يأتي بهدف توسيع نطاق الشراكة في مجال تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم السياحة العلاجية في مصر، ليعزز من وجود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الصعيد الدولي من خلال التسويق للمنشآت الصحية المعتمدة وخدماتها الصحية المتميزة ولخدمات الهيئة عبر رحلات مصر للطيران، لتعريف المسافرين من مختلف دول العالم بوجود هيئة مصرية وطنية تتمتع بمعايير جودة معتمدة عالمياً تطبقها داخل منشآت الرعاية الصحية في مصر، وعلى رأسها مستشفى مصر للطيران الحاصلة على اعتماد "جهار GAHAR" واعتماد "تيموس-جهار" للسياحة العلاجية.

وثمَّن طه الجهود والدور الوطني الذي تقوم به شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للنهوض بمنظومة النقل الجوي المصري، مؤكداً ثقته في الإمكانيات والكوادر التي تمتلكها الشركة الوطنية بما يعزز هذا التعاون. كما قدَّم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشكر لمصر للطيران على حفاوة الاستقبال، مضيفاً أن الهيئة تقدم العديد من خدمات التدريب والدعم الفني للمنشآت الصحية بما يخدم جميع قطاعات وفئات المنظومة الصحية في مصر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أهمية بروتوكول التعاون المشترك ضمن الجهود المستمرة للهيئة لبناء الثقة في قدرات النظام الصحي المصري وتأكيد مكانته بين الوجهات العالمية الموثوقة، مما يدعم ملف السياحة العلاجية في البلاد.

من جانبه، أكد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة الوطنية في ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو دعم الهيئات والمنظمات الحكومية التي تساهم في خدمة المواطن المصري وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لها لأداء دورها وتعزيز أوجه التعاون لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.

يتضمن بروتوكول التعاون قيام الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لرحلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك رعاية مصر للطيران للمبادرات الوطنية التي تقوم بها الهيئة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، كما يشمل البروتوكول أيضاً استفادة الشركة الوطنية من الخبرات العلمية والدورات التدريبية للهيئة في تأهيل الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لشركة مصر للطيران على معايير الجودة التي تصدرها الهيئة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وتحقيق الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.