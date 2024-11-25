تحسين الأراضى: تطهير المساقى والمراوي وتسوية الأرض بالليزر ترشيدا للمياه وزيادة الإنتاجية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى درويش رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، إنه تتم متابعة المعدات العاملة بمنطقة الغربية خاصة التسوية بالليزر فى مشروع ترشيد المياه، وكانت التسوية بحالة جيدة فى ناحية ميت حاواى مركز السنطة وكذلك الحفارات العاملة بالتطهيرات فى قطاع الإنتاج مزرعة الجميزة .

وأضاف درويش أن حالة التطهير جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية للرى والصرف وتم توجيه الشكر إلى جميع العاملين فى المنطقة مع نقل تحيات وزير الزراعة إليهم وتوجيهاته بمزيد من الجهد فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتطهير المساقى والمراوى وكذلك التسوية بالليزر لخدمة المزارعين وزيادة ايرادات الهيئة من اجل زيادة الانتاج الزراعي.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتوعية المزارعين باساليب الزراعة الحديثة التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج .