"الزراعة" تشن حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة البحيرة

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات الزراعية بمراكز محافظة البحيرة.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، والمرور الدوري على الأحواض، ورصد أية تعديات وإزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتعديين.

وأشار راشد إلى أنه تم شن حملة مكبرة بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية، والأجهزة الأمنية المعنية، حيث شملت تلك الحملة عدد من مراكز المحافظة، وتم تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

واضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضي، أن التعدي على الأرض الزراعية، هو أمن قومي مرتبط بغذاء المصريين، وان جهاز حماية الأراضي، تواصل بجميع محافظات الجمهورية، حملات المتابعة والرصد والازالة الفورية بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية.