بروتوكول تعاون بين الوطنية لمكافحة الفساد واتحاد جمعيات ومؤسسات المستثمرين

كتب محمد أبو ضيف

وقعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات و مؤسسات المستثمرين، بهدف التنسيق والتعاون المشترك في مجال بناء القدرات والمهارات في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد وعقد الفعاليات المشتركة لنشر الوعي بقيم النزاهة والشفافية وصولا لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مصر وتوفير افضل الظروف المواتية لجذب الاستثمار وتنميته.

ووقع عن الجانبان اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي والدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد وبحضور ممثلي الجهتين.















