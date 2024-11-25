انخفاض درجات الحرارة.. "الدفاية" تؤثر على سلبا على الجسم.. اعرف البدائل

كتبت إيناس البنا

مع التحول الذى شهدته حالة الطقس والانخفاض الشديد فى درجات الحرارة، يعتمد الكثيرون على وسائل التدفئة الطبيعية وغير الطبيعية من خلال الاستعانة بأجهزة التدفئة للحصول على تدفئة الجسم سريعا، ولكن يجب الحذر عند استخدامها، فقد حذر تقرير جريدة express البريطانية من النوم مع تشغيل جهاز التدفئة، حتى عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

وفقا لخبراء النوم، فإن الذهاب إلى السرير مع تشغيل التدفئة قد يكون سيئًا لصحتك، تشمل بعض المخاطر الصحية طويلة المدى التي قد لا تتوقعها من النوم مع تشغيل التدفئة، تقليل جودة النوم الذي تحصل عليه بشكل عام، لأنه يؤثر على دورة نومك.

وأوضح التقرير أنه تنخفض درجة حرارة جسمك بشكل طبيعي أثناء النوم، مما يسمح لك بالدخول في مراحل النوم الأعمق والمريحة، والنوم في غرفة دافئة يتعارض مع هذه العملية، مما يجعلك تتقلب في فراشك والنتيجة؟ نوم سيئ الجودة يجعلك تشعر بالخمول والانفعال في اليوم التالي.

يمكن أن تؤدي أنظمة التدفئة أيضًا إلى جفاف الهواء من حولك، وأثناء نومك قد يؤدي ذلك إلى الجفاف وتهيج الجهاز التنفسي، وقد تلاحظ ذلك في أعراض مثل جفاف الحلق، أو تشقق الشفاه، أو تهيج الجلد، أو عدم الراحة في الجيوب الأنفية، أو تفاقم الحساسية.

وتشمل المشاكل الأخرى الناجمة عن النوم مع تشغيل التدفئة تسارع شيخوخة الجلد بسبب الجفاف، وحتى زيادة خطر الاستيقاظ والشعور بالتعب بينما يعمل جسمك بجهد أكبر لتنظيم درجة حرارته.

وهناك مشاكل صحية طويلة الأمد قد تنشأ عن النوم مع تشغيل التدفئة بانتظام.،وقد تشمل هذه المشاكل اضطرابات النوم المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والإجهاد القلبي الوعائي، واضطراب التمثيل الغذائي.

إذا وجدت نفسك تكافح في البرد عندما تذهب إلى السرير، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك على البقاء دافئًا.، فيمكنك ارتداء البيجامات أو الجوارب التي تحافظ على الحرارة في الحفاظ على دفء جسمك دون ارتفاع درجة حرارة غرفة نومك بالكامل.

يمكنك أيضًا وضع زجاجة ماء ساخن في سريرك قبل الذهاب إليه للمساعدة في تدفئة الملاءات مسبقًا، في حين أن شرب مشروب ساخن خالٍ من الكافيين قبل النوم يمكن أن يرفع درجة حرارتك الأساسية ليبقيك دافئًا.