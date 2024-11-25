اليوم السابع
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انخفاض بالحرارة وفرص لأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف آخر تحديث لحالة الطقس

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:08 م
انخفاض بالحرارة وفرص لأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف آخر تحديث لحالة الطقس هيئة الارصاد الجوية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية.

وقالت الهيئة، إنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، يشير آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية إلى الآتي:

-تتلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

-فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

-استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

-استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15.

 

 


 







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