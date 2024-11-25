الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى تنخفض لـ13.. درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

كتبت - مرام محمد

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكل الأنحاء من الإثنين 25 نوفمبر 2024 إلى السبت 30 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:





الإثنين 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.





الثلاثاء 26 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.





الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.





الخميس 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.





الجمعة 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.





السبت 30 نوفمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.