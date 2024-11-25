اليوم السابع
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القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر.. صور

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 09:45 م
القوات البحرية تشارك فى إنقاذ عدد من الأفراد بنطاق البحر الأحمر.. صور جهود القوات البحرية فى أعمال البحث والإنقاذ
كتب زكى القاضى

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فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقى بلاغ إستغاثة يفيد بتعرض المركب السياحى (سى ستورى) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك فى ظل سوء الأحوال الجوية واتساع نطاق الحادث.

أسفرت الجهود عن إنقاذ عدد (28) فردا بالتعاون مع إحدى السفن السياحية التى تصادف تواجدها بمنطقة الحادث، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين ونقل الحالات التى تستدعى رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث.

 

 

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