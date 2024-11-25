اليوم السابع
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السكة الحديد تنفي حدوث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس ركاب

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:45 م
السكة الحديد تنفي حدوث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس ركاب قطار ، ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما نشر على وسائل التواصل الاجتمامي بخصوص حادث تصام جرار قطار بأتوبيس طلبة، مما أدى إلى مصرعهم جميعا، مشددة على أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وحركة مسير القطارات طبيعة ولا يوجد أي شيء غير طبيعي.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين تحري الدقة في ما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم نشر أخبار كاذبة تعرضهم للمساءلة القانونية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية نحو من قامو بالنشر .

 







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السكة الحديد




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