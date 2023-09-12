اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مكتب "جايكا" بمصر لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:53 م
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مكتب "جايكا" بمصر لبحث التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مكتب "جايكا" بمصر
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والوفد المرافق من مسئولي الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وممثلي جامعة الوادي الجديد وجامعة صوفيا اليابانية؛ وذلك لوضع الإطار التنفيذي للمشروع المزمع تنفيذه بين المحافظة والهيئة، والاتفاق بشأن توقيع الاتفاقية خلال الفترة القادمة.
 
وأكّد المحافظ على الرغبة في التوسع في مشروع إعادة إحياء صناعة الحرير بالتعاون مع الجانب الياباني من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة؛ لتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل للأسر البسيطة. لافتًا إلى زيارته الأخيرة إلى الصين ضمن فعاليات تأسيس "اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" والتي شاركت فيها دولة اليابان، آملًا أن تتحول نتائجها إلى تعاون ملموس على أرض الواقع.
 
كما أوضح أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات السابقة، وتستهدف اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمجالات الزراعة والري، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات لبدء التنفيذ الفعلي.
 
 
 
 

الوادي الجديد

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