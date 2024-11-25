الأرصاد: غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس على شمال البلاد وتوقعات بسقوط أمطار

كتبت - مرام محمد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي على شمال البلاد، يعمل على حجب آشعة الشمس، متوقعة أن ذلك قد يتساقط معه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب الأنحاء تشهد، اليوم، أجواءً شتوية، إذ تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت أن يسود، اليوم، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.