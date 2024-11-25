احتفالا بعيد الشكر.. بايدن يعفو عن زوجين من الديك الرومى لآخر مرة فى رئاسته

كتبت ريم عبد الحميد

للمرة الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض فى يناير المقبل، يعفو الرئيس الأمريكى جو بايدن عن زوجين من "الديك الرومى" فى تقليد أمريكى راسخ احتفالا بعيد الشكر.

وقالت قناة ABC News إن "بيتش" و"بلوسوم" هما الديكان الروميان المحظوظان من ولاية مينيسوتا، اللذان سينجوان من المصير المحتوم للديك الرومى فى هذا الوقت، على طاولة عشاء عيد الشكر فى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعفو عنهما الرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض اليوم الإثنين.

وذكر التقرير أن الطائرين تم اختيارهما للتقليد الرئاسى، وخضعا لتدريب صارم للوصول إلى البيت الأبيض من أجل هذا الشرف، وفقا لجون زيمرمان، رئيس الاتحاد الوطنى للديك الرومى.

وحرص ابن زيمرمان، البالغ من العمر 9 سنوات، وغيره من المدربين الشباب، على التأكد أن ريشهما لن ينفش أمام الأضواء.

وقال زيمرمان أن إعداد هذه الطيور الرئاسية يتطلب الكثير من الرعاية الخاصة. ويتم تدريبهما على الأضواء والكاميرات، وتعريضهما لمجموعة متنوعة من الموسيقى، من البولكا إلى الروك الكلاسيكى.

وكان وزن بيتش 40 رطلا، وبلوسوم 40 رطلا، عندما تم اختيارهما فى يوليو. وسافرا إلى واشنطن هذا الأسبوع وتم العناية بهما فى "سويت" فى فندق ويلارد انتركونتنينتال قبل اليوم الموعود، الاثنين، بحسب التقاليد.

وبعد العفو الرئاسى عنهما، يعود الديكان إلى واسيكا بولاية منيسوتا ليقضيا الوقت المتبقى من حياتهما سفيرين زراعيين فى مركز فارمامريكا الزراعى، ويعد العفو الرئاسى عن الديك الروسى فى البيت الأبيض تقليد سنوى تزامنا مع عيد الشكر، ويسوده المزاح. وسيكون هذا العام هو الأخير فى رئاسة بايدن.