إلغاء 400 رحلة جوية وتحذيرات من 160 فيضانا في بريطانيا بسبب بيرت.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

لم يتمكن مئات الآلاف من المسافرين من إكمال رحلاتهم فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى عطلة نهاية الأسبوع بسبب الاضطرابات الشديدة التى سببتها العاصفة بيرت، حيث تم إغلاق روابط السكة الحديد وإلغاء أو تحويل 400 رحلة جوية إلى جانب توقف الملاحة البحرية.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن يزال الضرر الناجم عن نظام الضغط المنخفض يسبب مشاكل كبيرة فى شبكة النقل، مع تضرر ركاب السكك الحديدية بشكل خاص، كما أصبح عشرات الآلاف من ركاب الخطوط الجوية خارج مواقعهم بعد إلغاء وتحويل مئات الرحلات الجوية يوم الأحد.

وفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium، تم إلغاء ما لا يقل عن 388 رحلة جوية فى المملكة المتحدة يوم الأحد. بالإضافة إلى ذلك، شهد مطار جاتويك ومطار هيثرو فى لندن عددًا كبيرًا من "العودة" عندما يقرر الطيارون إلغاء هبوطهم والتحويلات اللاحقة.

وكان مطار هيثرو فى لندن الأكثر تضررًا، حيث تم إلغاء ما لا يقل عن 234 رحلة - معظمها على الخطوط الجوية البريطانية، التى لديها أكثر من نصف الفتحات فى أكبر مطار فى المملكة المتحدة، كما تم إغلاق مطار لندن سيتى فعليًا أمام العديد من الوافدين خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "للامتثال لقيود حركة المرور الجوى المفروضة علينا بسبب الظروف الجوية الشتوية السيئة الناجمة عن العاصفة بيرت، اضطررنا إلى تقليص جدولنا فى مطار لندن هيثرو ومطار لندن سيتى .. نأسف لتعطل بعض رحلات عملائنا نتيجة لهذه القيود ونحن نقدم لهم خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال."

وقامت الحكومة البريطانية، بتحديث خدمة فحص الفيضانات لمعرفة الأماكن الأكثر عرضة للخطر فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويوجد حاليًا 160 تحذيرًا من الفيضانات، مع تصنيف واحد على أنه شديد ويشكل خطرًا على الحياة فى نهر نينى فى بيلينج أكوادروم والمتنزهات التجارية القريبة.