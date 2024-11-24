جولة وزير التموين بطنطا تكشف توافر زيت الطعام لطرحه على البطاقات وبالمجمعات

كتب مدحت وهبة - محمد طارق

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين واللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ قليل شركة طنطا للزيوت والصابون احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمحافظة الغربية للاطمئنان على توافر زيت الطعام حيث يتم طرحه على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية، نجح الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون فى المتوسط أكثر من 6 أشهر بجانب أيضا إطلاق سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وتأتى هذه الجولة ضمن تفقد وزير التموين لعدد من المشروعات التموينية فى محافظة الغربية، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.