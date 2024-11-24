اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جولة وزير التموين بطنطا تكشف توافر زيت الطعام لطرحه على البطاقات وبالمجمعات

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:38 م
جولة وزير التموين بطنطا تكشف توافر زيت الطعام لطرحه على البطاقات وبالمجمعات جولة وزير التموين بطنطا
كتب مدحت وهبة - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين واللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ قليل شركة طنطا للزيوت والصابون احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمحافظة الغربية للاطمئنان على توافر زيت الطعام حيث يتم طرحه على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية، نجح الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون فى المتوسط أكثر من 6 أشهر بجانب أيضا إطلاق سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وتأتى هذه الجولة ضمن تفقد وزير التموين لعدد من المشروعات التموينية فى محافظة الغربية، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جولة وزير التموين بطنطا
جولة وزير التموين بطنطا

 







وزير التموين

شركة طنطا للزيوت والصابون

جولة وزير التموين فى الغربية

مطحن بالغربية

شركة طنطا للزيوت والصابون فى الغربية

جولة وزير التموين بطنطا

أسعار السلع بمنافذ وزارةالتموين

أسعار زيت الطعام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة