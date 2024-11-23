وزير التموين يشدد على توفير بيئة محفزة لتسهيل التجارة الداخلية لدعم أمن الغذاء

كتب مدحت وهبة

ألقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كلمه خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال والمُقام اليوم بالقاهرة تحت رعاية وبحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة ،كما حضر سعود البرير وألقى كلمة ممثل رجال الأعمال السودانيين،



جانب من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

من جانب السودان حضر كل من السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفي عدوي سفير جمهورية السودان بمصر والدكتور عمر احمد محمد وزير التجارة والتموين، والدكتور محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والمهندس و ابو بكر ابو القاسم عبد الله وزير النقل وأحلام مهدي مدني وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محي الدين نعيم وزير النفط والطاقة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على عمق العلاقات المصرية السودانية على كافة المستويات، مشيراً أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من أولى اهتماماتها التكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل وخاصة دولة السودان الشقيق.



وزير التموين يلقى كلمة في الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية التعاون المشترك بين البلدين وتحسين سلاسل الإمداد خاصة في مجال الامن الغذائي، لاسيما بعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية من تطوير للطرق وزيادة السعات التخزينية والتي تفتح آفاق كبيرة لتدعيم التعاون المشترك.

وفي سياق متصل وجه الدكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية الدعوة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين لتعزيز التعاون الجاد واستغلال رسوخ العلاقات بين البلدين لفتح شرايين اقتصادية جديدة تعمل على خدمة الشعوب وتفتح المجال للتعامل في الصناعات المختلفة وسلاسل الإمداد وبناء المناطق اللوجيستية بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والذي يعد ركن أصيل من الأمن القومي للمنطقة، كما طالب الدكتور شريف فاروق بضرورة استغلال مثل هذه المناسبات للعمل على خلق آليات مستدامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين و تعزيز العلاقة واستدامتها خاصة في مجال الأمن الغذائي والصناعة والنقل والبنية التحتية.



وزير التموين يشارك في الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية هذا الملتقى فى تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، وشدد على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير بيئة محفزة على الاستثمار والتعاون وتسهيل التجارة الداخلية خاصة ما يدعم الامن الغذائى، ومن ثم الامن القومى للبلدين الشقيقين.

ومن الجدير بالذكر تم عرض ورقتي عمل بشأن الأمن الغذائي المشترك بين مصر والسودان ورقة عمل بشأن إعادة الإعمار بالسودان اثناء الملتقي وتشمل موقف الوضع الحالي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في الوقت الحاضر ومستقبلًا.