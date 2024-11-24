هيئة الدواء توضح الفرق بين الإكزيما وجفاف الجلد

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية :إذا كنت تعاني من جفاف الجلد، أو حكة بسيطة نتيجة التلامس المباشر للجلد مع الطقس البارد والرياح، بسبب استخدام القليل من المرطب، أو عدم شرب قدر كافٍ من الماء؛ فأنت على الأرجح تعاني فقط من جفاف الجلد.​

وتابعت :لكن إذا وجدت جلدك جافًا لأسباب غير شائعة أو غير معروفة مع قدر كبير من الحكة؛ فمن المحتمل أن يكون هذا أحد أشكال الإكزيما.​

وكانت هيئة الدواء المصرية للمواطنين وجهت مجموعة من النصائح الهامة حتى لا يتعرض الجلد للجفاف في فصل الشتاء والتى تضمنت:​

-استخدام أنواع من الصابون المناسبة، التي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي علي الجلسرين.​

-استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.​

-تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.​

-الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.​