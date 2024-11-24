اليوم السابع
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الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:40 م
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مطران الكنيسة الكلدانية يتفقد أعمال الصيانة بكنيسة مار أنطونيوس الكبير بالفجالة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:16 م
مطران الكنيسة الكلدانية يتفقد أعمال الصيانة بكنيسة مار أنطونيوس الكبير بالفجالة مطران الكنيسة الكلدانية يتفقد أعمال الصيانة
كتب محمد الأحمدى

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تفقد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، أعمال صيانة كنيسة مار أنطونيوس الكبير للكلدان، بالفجالة.

وقدم الخورأسقف بولس ساتي كلمات التشجيع للحاضرين، مشيدًا بجميع مجهوداتهم المبذولة بالكنيسة، والتي يعود تاريخ بنائها لعام 1890.

وتنتمى الكنيسة الكلدانية  للمذهب الشرقي للكاثوليكية، والتي احتفظت بطقوسها الشرقية لكنها تعترف بسلطة بابا روما، وهي كنيسة منشقة عن كنيسة السريان المشارقة، ولغة الصلوات هي اللغة السريانية، ويتركز أتباع هذه الكنيسة في الأساس في العراق وتركيا وسوريا ولبنان، ومقر البطريركية الرئيسي في بغداد.

 







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