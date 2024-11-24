اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 06:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محكمة النقض تستقبل وفدا من المحكمة العليا لمقاطعة هينان بالصين

الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:51 م
محكمة النقض تستقبل وفدا من المحكمة العليا لمقاطعة هينان بالصين استقبال الوفد
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، الوفد القضائي للمحكمة العليا لمقاطعة هينان بجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا لمقاطعة هينان والوفد القضائي رفيع المستوي المرافق له.

وكان في استقبال الوفد القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، أمين عام مجلس القضاء وأعضاء إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، ورحب رفعت بالضيوف، مشيرا إلي العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، مثمناً حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين.

كما تم تناول اللقاء استعراض أنظمة العمل القضائية المطبقة في البلدين من خالل عروض تقديمية وذلك في مجال تبادل الخبرات والحديث عن موضوع الاهتمام من الجانب الصيني في مجال تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعلديالته , وفي ضوء القانون رقم 163 لســنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

كما نظمت إدارة العلاقات الدولية ترتيبات زيارة الوفد الصيني لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالتنسيق مع الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي العام، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة.

9b184ed0-2638-47f5-addb-28e2a74fe50a
 
86e8be37-d7b8-4589-9cc2-7ff4e427418b243
 






محكمة النقض

وفد قضائي

المحكمة العليا بالصين

استقبال وفد الصين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة