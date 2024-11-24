مجمع البحوث الإسلامية يوزع جوائز المسابقة الثقافية للحج والعمرة 1445هـ اليوم

كتب لؤى على

ينظم مجمع البحوث الإسلامية اليوم حفلًا لتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للحج والعمرة لعام 1445هـ، والتي أقيمت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف عام لوكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإشراف تنفيذي للأمين المساعد لشئون الواعظات؛ وذلك بمقر المجمع بمدينة نصر.

تأتي هذه المسابقة الموسمية للعام الخامس على التوالي في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة، ومواجهة انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، كما تستهدف تشجيع الجمهور على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله.

شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور مما يحقق بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، والرقي بالمجتمع والنهوض بأبنائه عن طريق العلم والمعرفة؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف.